Аварийные деревья убрали с дорог и тротуаров Самары

Деревья оперативно распилили и убрали. Фото: ЦУР Самарской области

Система «Инцидент Менеджмент» помогла жителям Самары избавиться от аварийных деревьев. Об этом сообщили в ЦУР Самарской области.

Горожане прислали больше сотни сообщений об аварийных деревьях в марте 2023 года. Службы благоустройства взяли их в работу и убрали деревья. Так, жители пожаловались в соцсетях о сломанной ветке на улице Физкультурной, 100.

Там ветка упала на тротуар, а возле дома несколько деревьев были в запущенном состоянии. Администрация Промышленного района связалась с управляющей компанией и ветки убрали. А вот на улице Ново-Садовой огромное дерево перекрыло проезжую часть. Дерево оперативно распилили и убрали.

Еще одно аварийное дерево нависло над проезжей частью в районе 6-ой просеки, но упасть не успело. Жители привлекли внимание к данной проблеме в соцсетях, и опасное дерево быстро убрали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал