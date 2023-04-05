В Самаре мужчина похитил знакомого и попросил у его родственников несколько миллионов

Мужчину обязали выплатить моральную компенсацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина сговорился со своим приятелем и инициировал похищение знакомого. После злоумышленники стали вымогать деньги у родственников потерпевшего.

По информации ГУФССП России по Самарской области, подозреваемые несколько дней удерживали мужчину взаперти, а потом получили несколько миллионов рублей. Правоохранители установили личности злоумышленников. Похитители сознались в преступлении. Их обязали возместить причиненный ущерб. Должник долгое время не выплачивал оговоренную сумму.

Сотрудники службы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 230 тысяч рублей. Правоохранители арестовали автомобиль должника. Машину могут отправить на реализацию.

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