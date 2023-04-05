Губернатор Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский «Акрон» с победой над «Динамо»

После матча Дмитрий Азаров зашел в раздевалку команды и поздравил ее со значимым успехом / Фото: ФК "Акрон"

Во вторник, 4 апреля 2023 года, в Москве прошел матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. На поле «ВТБ Арены» встретились тольяттинский «Акрон» и столичное «Динамо». Исход игры был неожиданным — команда из Автограда одержала историческую победу. Она обыграла хозяев поля в серии пенальти, «выбив» их из турнира.

Поддержать «Акрон» приехали не только тольяттинцы, но и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После матча он зашел в раздевалку команды и поздравил игроков и тренеров с победой.

— Я думаю, перспективы у клуба замечательные. Мне кажется, команде все равно с кем играть. Ребята сегодня доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер. Надеюсь, этот настрой поможет «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах, — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил работу учредителя ФК «Акрон» Павла Морозова в развитии тольяттинского футбола. Также он напомнил, что ранее с ГК «Акрон Холдинг» была достигнута договоренность о сотрудничестве по поддержке Академии имени Коноплева. Дмитрий Азаров отметил важность участия бизнеса в спорте и заявил, что в футболе управление частными инвесторами более эффективно. Доказательство этому победы «Акрона».

По словам главы региона, он в равной степени радуется успехам и самарских «Крыльев Советов», и тольяттинского «Акрона». Он сказал, что для него идеальным финалом Кубка России был бы матч обеих этих команд.

— Я бы хотел видеть сразу два наших футбольных клуба в РПЛ. Надеюсь, так и будет. Во всяком случае, амбиции именно такие, — поделился губернатор.

Напомним, сегодня, 5 апреля 2023 года, в рамках Кубка страны состоится матч ЦСКА - «Крылья Советов». Дмитрий Азаров надеется, что самарцы порадуют своих болельщиков победой. Что касается «Акрона», то его соперник пока еще неизвестен. Его определят по итогам жеребьевки.

Глава региона отметил, что переживает и с таким же вниманием следит за выступлениями других спортивных клубов Самарской​ области: гандбольная «Лада», волейбольная «НОВА», баскетбольная «Самара», хоккейная «Лада» и ХК ЦСК ВВС.

— Самое главное — это пропаганда здорового образа жизни. Парни становятся кумирами для самых юных жителей Самарской области. Чем больше у нас классных команд, тем выше победный дух и лучше для нашего региона, — уверен губернатор.

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