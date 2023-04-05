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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 6:59

В Самарской области машинист электрички перевел мошенникам почти 1 млн рублей

Злоумышленники вновь представились сотрудниками банка
Алена ПРОВКИНА
Мужчина потерял деньги

Мужчина потерял деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле Самарской области местный житель вновь стал жертвой мошенников. Мужчина поговорил с «сотрудником банка».

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в выходной день машинист электрички начал получать множество звонков от неизвестного. Местный житель ответил настойчивым собеседникам. Незнакомец представился менеджером банка и рассказал, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Мужчине предложили перевести деньги на безопасный счет.

Машинист доверился незнакомцам, самостоятельно оформил кредит и перевел 947 тысяч на указанные реквизиты. После того мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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