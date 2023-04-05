В Самарской области капитальный ремонт кровли дома откладывается три года

Сейчас кровля дома находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сызрани проверила проведение капитального ремонта многоквартирных домов и обнаружила нарушения. В доме № 114 по улице Советской ремонт не делают уже три года.

— Неоднократно в 2020-2022 годах фонд капитального ремонта и подрядная организация «СтройОптимум» необоснованно переносила капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сейчас кровля дома находится в неудовлетворительном состоянии, однако капитальный ремонт дома вновь перенесли. В связи с этим прокуратура города направила иск о сокращении сроков проведения ремонта.

Прокурор просит суд обязать фонд и подрядчика выполнить ремонт в течение 2 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Исковое заявление рассматривается в Ленинском районном суде Самары.

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