Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:17

В Самарской области капитальный ремонт кровли дома откладывается три года

Прокуратура Сызрани обратилась в суд
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас кровля дома находится в неудовлетворительном состоянии.

Сейчас кровля дома находится в неудовлетворительном состоянии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сызрани проверила проведение капитального ремонта многоквартирных домов и обнаружила нарушения. В доме № 114 по улице Советской ремонт не делают уже три года.

— Неоднократно в 2020-2022 годах фонд капитального ремонта и подрядная организация «СтройОптимум» необоснованно переносила капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сейчас кровля дома находится в неудовлетворительном состоянии, однако капитальный ремонт дома вновь перенесли. В связи с этим прокуратура города направила иск о сокращении сроков проведения ремонта.

Прокурор просит суд обязать фонд и подрядчика выполнить ремонт в течение 2 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. Исковое заявление рассматривается в Ленинском районном суде Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал