Специалисты рассказали об основных трендах новостроек в Самарской области

Самарцы хотели бы больше зеленых пространств
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местные жители рассказали, каким хотят видеть свой двор в новостройке. Специалисты отметили основные тренды.
По информации Портала «Единый ресурс застройщиков», по всей стране растет доля жилых комплексов со дворами без машин. В Самарской области также увеличивается количество таких новостроек. Также респонденты отмечают, что в регионе хотелось бы роста озелененной территории, парков и пешеходных пространств. На третьем месте оказалось видеонаблюдение.
Специалисты подчеркивают, что в архитектуре застройщики зачастую используют витринное остекление фасадов, разновысотные дома и наличие корзин под кондиционеры.
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