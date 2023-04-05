Полумарафон «ЗаБег» пройдет в Самаре 4 июня 2023 года

Площадкой проведения полумарафона в Самаре станет территория у "Солидарность Арены" / Фото: забег.рф

Этим летом жителей Самары ждет большое спортивное событие. В областной столице состоится крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег».

Мероприятие объединит 85 городов России — от Камчатки до Калининграда. Это будет самый масштабный беговой старт страны, в котором примут участие десятки тысяч человек. Дата проведения — 4 июня 2023 года.

В Самаре «ЗаБег» состоится около стадиона «Солидарность Арена». Принять участие в нем смогут все желающие. На выбор будут представлены несколько дистанций — на 1, 5, 10 или 21 км.

Необходима предварительная регистрация на сайте забег.рф. Отметим, с 1 по 9 апреля 2023 года действует промокод RUN15. Он дает скидку в 15% на участие в полумарафоне.

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