Восемь дворов благоустроят в городе Отрадный Самарской области в 2023 году

Там появятся урны, лавочки, новое освещение и парковки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в городе Отрадный Самарской области благоустроят восемь дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Речь идет о территориях по улицам Пионерской, Советской, Победы, Гайдара, Сабирзянова и Орлова. Там появятся урны, лавочки, новое освещение и парковки. Проекты также предусматривают расширение внутриквартальных проездов.

Все работы планируется закончить в августе этого года. Напомним, в Отрадном также появится новая автостанция. Сделают зал ожидания, билетные кассы, комнату отдыха водителей и санузлы. К 1 сентября поручено уже обеспечить ввод автостанций в эксплуатацию.

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