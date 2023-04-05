Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:46

Восемь дворов благоустроят в городе Отрадный Самарской области в 2023 году

Все работы планируется закончить в августе этого года
Ирина СИНЕГУБОВА
Там появятся урны, лавочки, новое освещение и парковки.

Там появятся урны, лавочки, новое освещение и парковки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в городе Отрадный Самарской области благоустроят восемь дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Речь идет о территориях по улицам Пионерской, Советской, Победы, Гайдара, Сабирзянова и Орлова. Там появятся урны, лавочки, новое освещение и парковки. Проекты также предусматривают расширение внутриквартальных проездов.

Все работы планируется закончить в августе этого года. Напомним, в Отрадном также появится новая автостанция. Сделают зал ожидания, билетные кассы, комнату отдыха водителей и санузлы. К 1 сентября поручено уже обеспечить ввод автостанций в эксплуатацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал