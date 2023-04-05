Тольяттиазот завоевал золотую медаль международного салона изобретений

Специалисты тольяттинского предприятия приняли участие в научно-практической конференции / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Москве прошел международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023». В нем приняли участие представители компаний химической, металлургической и радиоэлектронной промышленности из 27 стран.

Участниками мероприятия стали и сотрудники Тольяттиазота. Специалисты предприятия представили на научно-практической конференции работу «Совершенствование изобретательской деятельности на промышленных предприятиях как способ укрепления экономики государства».

Кроме того, ТОАЗ представил свои проекты по снижению нагрузки на экологию. Эксперты высоко оценили разработки. Предприятие получило золотую медаль салона за решение по нейтрализатору сероводорода и способам его использования, а также бронзу за инновации в сфере азотных удобрений длительного действия. Помимо этого, поступило предложение от представителей Роспатента по оказанию помощи в продвижении ряда разработок тольяттинцев.

Отметим, ТОАЗ регулярно участвует в международных салонах изобретений и инноваций. На его счету уже 26 медалей. Этот год принес еще две. По 10 патентам завода оформлены лицензионные договоры. Еще около 140 находятся в активе компании.

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