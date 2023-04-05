Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:30

Самарский горнолыжный комплекс «Красная Глинка» хотят расширить

Планы по расширению пока только обсуждаются
Ирина СИНЕГУБОВА
На территории «Самарской Луки» появится туристический комплекс «Отважный».

На территории «Самарской Луки» появится туристический комплекс «Отважный».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят расширить действующий горнолыжный комплекс «Красная Глинка». Об этом шла речь 3 апреля 2023 года на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Отмечается, что планы по расширению пока только обсуждаются, и никаких подробностей нет. Помимо этого, на совещании шла речь о создании смотровой башни и туристической тропы на горе Светелка в Шигонском районе.

Также на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» появится туристический комплекс «Отважный» с четырьмя горнолыжными трассами. А сейчас более чем на треть готов гостиничный комплекс недалеко от Самарского областного онкологического центра. Здесь будет 200 номеров для размещения гостей, приехавших в регион с лечебными целями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемпинги, пляжи и горнолыжный комплекс: в Самарской области появятся новые места притяжения туристов

Новые туристические объекты создадут в Самарской области (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал