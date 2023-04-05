Самарский горнолыжный комплекс «Красная Глинка» хотят расширить

На территории «Самарской Луки» появится туристический комплекс «Отважный». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят расширить действующий горнолыжный комплекс «Красная Глинка». Об этом шла речь 3 апреля 2023 года на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Отмечается, что планы по расширению пока только обсуждаются, и никаких подробностей нет. Помимо этого, на совещании шла речь о создании смотровой башни и туристической тропы на горе Светелка в Шигонском районе.

Также на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» появится туристический комплекс «Отважный» с четырьмя горнолыжными трассами. А сейчас более чем на треть готов гостиничный комплекс недалеко от Самарского областного онкологического центра. Здесь будет 200 номеров для размещения гостей, приехавших в регион с лечебными целями.

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