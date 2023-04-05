Самарцы показали глубокую яму на Южном проезде

Внутри ямы находятся шины автомобиля. Фото: скриншот видео
В Самаре местные жители продолжают показывать состояние дорог после зимнего сезона. В областной столице произошло очередное обрушение асфальта.
Кадрами поделился городской блогер Евгений Щекин в социальных сетях. Судя по фотографиям, глубокая яма без ограждения появилась на Южном проезде. Водителям придется быть более аккуратными на проезжей части или выбирать другой маршрут. О причинах обвала асфальтного покрытия пока неизвестно.
Напомним, горожане также поделились кадрами еще одной глубокой ямы на пересечении улиц Свободы и Металлистов. Очевидцы отмечают, что с каждым днем она становится все глубже. При этом, специалисты предоставили список самых частых жалоб пользователей в соцсетях. На первом месте – состояние дорог.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал