Самарцы показали глубокую яму на Южном проезде

Внутри ямы находятся шины автомобиля. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают показывать состояние дорог после зимнего сезона. В областной столице произошло очередное обрушение асфальта.

Кадрами поделился городской блогер Евгений Щекин в социальных сетях. Судя по фотографиям, глубокая яма без ограждения появилась на Южном проезде. Водителям придется быть более аккуратными на проезжей части или выбирать другой маршрут. О причинах обвала асфальтного покрытия пока неизвестно.

Напомним, горожане также поделились кадрами еще одной глубокой ямы на пересечении улиц Свободы и Металлистов. Очевидцы отмечают, что с каждым днем она становится все глубже. При этом, специалисты предоставили список самых частых жалоб пользователей в соцсетях. На первом месте – состояние дорог.

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