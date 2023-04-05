В Самаре собаки ночью напали на автомобиль на 5-ой просеке

Псы напали на машину. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители вновь рассказали о нападении собак на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на 5-ой просеке.

В социальных сетях местные жители рассказали о нападении собак на машину. Судя по опубликованным кадрам, собаки расцарапали переднюю часть автомобиля. Пользователи показали фотографии самого нападения и его последствий.

Ранее горожане уже жаловались на стаю бездомных собак на 3-й просеке. Они нападают на жителей ранним утром. Животные живут на заброшенном земельном участке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал