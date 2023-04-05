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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:59

Акция «Тотальный диктант» состоится в Самаре 8 апреля 2023 года

Проверить свою грамотность смогут все желающие
Анастасия ФИЛАТОВА
Тотальный диктант пройдет на площадках библиотек и вузов областной столицы

Тотальный диктант пройдет на площадках библиотек и вузов областной столицы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 8 апреля 2023 года, в Самаре, как и в других городах страны, пройдет акция «Тотальный диктант». В рамках нее все желающие смогут проверить свою грамотность.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Он будет посвящен биографии русского путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Тотальный диктант пройдет как на очных (библиотеки и вузы), так и на онлайн-площадках. У примеру, одним из мест проведения акции станет Самарская областная универсальная научная библиотека. Там текст прочитает глава новокуйбышевского театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе. Отметим, для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Подробнее об этом здесь.

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