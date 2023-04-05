Пищеблоки и обеденные залы отремонтируют еще в 10 самарских школах в 2023 году

Какие именно школы вошли в перечень, пока не сообщается. Фото: самарская городская Дума

В 2023 году еще в 10 самарских школах отремонтируют пищеблоки и обеденные залы. Работы начнутся с наступлением летних каникул, сообщили в городской Думе Самары.

— Многие здания однотипны, в планах применить лучшие варианты планировки кухонных помещений и залов, — отметил председатель Алексей Дегтев.

За последние три года в программе участвовало 50 школ, в них были обновлены пищеблоки и обеденные залы. Депутаты посмотрели ремонт в школах Советского, Промышленного, Красноглинского, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.

По практике прошлого года за каждым ремонтируемым школьным пищеблоком закрепят несколько депутатов. Они будут контролировать график производственных работ и отслеживать их исполнение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал