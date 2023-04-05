В Сызрани посиделки приятелей в День смеха закончились смертью одного из них

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в доме на Володарского в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Сызрани. Его подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в минувшую субботу, 1 апреля 2023 года, в доме на улице Володарского в Сызрани. Двое мужчин устроили там застолье — выпивали, беседовали о том о сем. Однако в какой-то момент разговор зашел не туда — собутыльники стали ссориться. Вскоре один из них сменил словесные аргументы на кулаки. Сызранец начал избивать приятеля по голове, груди и животу. Закончилась перепалка трагично — потерпевший умер от полученных травм.

Предполагаемого преступника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

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