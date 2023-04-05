В Самарской области жителей переселили из ветхого дома в новостройку с проблемами

Жильцы пожаловались на состояние квартир. Фото: Народный фронт

В Сызрани Самарской области жители многоквартирного дома обратились за помощью в отделение народного фронта. Горожане заявили, что квартира в новостройке не приспособлена для жизни.

По информации представителей фронта, компания завершила строительство пятиэтажного дома. Квартиры передали детям-сиротам и гражданам из аварийного жилья. Жильцы сразу же столкнулись с рядом проблем, среди которых: отключение горячей воды, электричество, неисправности проводки и неработающая вентиляция.

После выезда представителей ситуацию взяли на особый контроль. Народный фронт подготовил обращение в прокуратуру.

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