В Самарской области жителей переселили из ветхого дома в новостройку с проблемами

Жильцы пожаловались на состояние квартир. Фото: Народный фронт
В Сызрани Самарской области жители многоквартирного дома обратились за помощью в отделение народного фронта. Горожане заявили, что квартира в новостройке не приспособлена для жизни.
По информации представителей фронта, компания завершила строительство пятиэтажного дома. Квартиры передали детям-сиротам и гражданам из аварийного жилья. Жильцы сразу же столкнулись с рядом проблем, среди которых: отключение горячей воды, электричество, неисправности проводки и неработающая вентиляция.
После выезда представителей ситуацию взяли на особый контроль. Народный фронт подготовил обращение в прокуратуру.
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