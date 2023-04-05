Прокуратура проверит обстоятельства выпадения школьницы из окна школы в Жигулевске

В ходе проверки оценят действия ответственных лиц образовательного учреждения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области организована прокурорская проверка в связи с ЧП в одной из школ Жигулевска, где семиклассница выпала из окна учреждения 3 апреля 2023 года.
— Идет проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, организованная прокуратурой Жигулевска, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, семиклассница чуть не погибла из-за сплетен и травли в школе. 13-летняя девочка решилась выпрыгнуть из окна 4 этажа из-за распускаемых о ней слухов. В ходе прокурорской проверки оценят также распространенное в интернете видео о конфликте и драке детей в помещении школы.
В результате будет решен вопрос о мерах реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц образовательного учреждения.
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