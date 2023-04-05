«Ласточку» по направлению из Самары в Сызрань заменят на другой состав 8-9 и 15-16 апреля

Это требуется сделать в связи с производственной необходимостью. Фото: АО "Самарская ППК"

На четыре дня 8, 9, 15, 16 апреля заменят «Ласточку» по направлению из Самары в Сызрань на состав с вагонами повышенной комфортности. Это требуется сделать в связи с производственной необходимостью, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 8 и 15 апреля устанавливается график: электропоезда № 7141 Самара (07:10) – Сызрань (08:57), № 7142 Сызрань (09:22) – Самара (11:13) и № 7145 Самара (18:32) – Сызрань (20:13).

А 9 и 16 апреля можно будет доехать на электропоездах № 7142 Сызрань (09:22) – Самара (11:13), № 7143 Самара (16:08) – Сызрань (17:46) и № 7144 Сызрань (18:07) – Самара (19:53).

Напомним, в апреле изменяется расписание движения электропоездов из Самары до Жигулевского моря и Тольятти .

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