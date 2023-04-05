В Самаре вырос спрос на новостройки в начале 2023 года

Жители стали чаще интересоваться новостройками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты сообщили о росте спроса на новостройки. Отрицательная динамика наблюдалась только в нескольких городах.

По информации «Авито Недвижимость», спрос в областной столице вырос на 0,2%. За последние три месяца все больше жителей решаются на покупку квартир в новостройках. По всей стране спрос вырос на 4,8%. При этом, посетители сайта стали больше интересоваться объектами свободной планировкой. На 12% больше выросла востребованность в многокомнатных квартирах, на 6,2; - в «двушках», на 4,7% - в «однушках».

Также заметно вырос спрос на объекты в Омске, Севастополе и Казани. Отрицательную динамику наблюдают только в Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Красноярске и Тюмени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал