Самарское УФАС обнаружило нарушения в рекламе фирмы «ЯБанкрот» на ул. Урицкого

Реклама была признана ненадлежащей

Самарское УФАС усмотрело нарушения в рекламе ООО «ЯБанкрот». Внимание антимонопольной службы привлек текст. Подробности сообщили в пресс-службе УФАС.

Реклама, о которой идет речь, была размещена в МФЦ на улице Урицкого. Содержание гласило: «Спишем любые долги. Срок 3 дня. Гарантия 100%. Бесплатная консультация, номер телефона».

– Данная формулировка направлена на привлечение внимания к оказываемым юридическим услугам по признанию граждан-должников банкротами. В тексте нет указания на определение ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», это влечет нарушение ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», – пояснили в Самарском УФАС.

Служба признала рекламу ненадлежащей, однако предписание выдано не было, поскольку она на момент вынесения решения не распространялась. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства.

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