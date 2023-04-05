ВТБ раскрыл финансовые результаты за 2022-й и два месяца 2023 года

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ВТБ опубликовал финансовые результаты 2022-го и двух месяцев 2023 года. Если в прошлом году банк фиксировал серьезный убыток (756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд — по международным), то в этом уже вернулся к прибыльности.

— В 2022 году мы столкнулись с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Мы стали мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков. Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений, — рассказал заместитель президента — председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Финансовая организация оперативно перестроила бизнес и процессы, при этом она смогла сохранить клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции. Укреплению позиций способствовало и приобретение группы «Открытие».

— Начиная с четвертого квартала 2022 года мы вернулись к прибыльности. В первом квартале 2023-го чистая прибыль составила около 140 млрд рублей. Это подтверждает устойчивость нашего бизнеса и полный возврат к нормализованной рентабельности, — отметил представитель банка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал