Выставка «Пространство памяти» Всеволода Рухмалева откроется в Самаре 6 апреля

Излюбленным форматом художника был в половину ватманского листа. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 6 апреля, в 19:00 в самарском художественном музее откроется персональная выставка «Пространство памяти» Всеволода Рухмалева. Она приурочена к 90-летию со дня рождения представителя самарского андеграунда.

— Работы представлены из частных коллекций и из собрания самарского художественного музея. Излюбленным форматом художника был в половину ватманского листа, — отметили в минкульте Самарской области.

Он работал гуашью, тушью и масляной пастелью, часто использовал приемы коллажа и процарапывания красочной поверхности. По словам Рухмалева, перед началом работы он внимательно изучал фотографию того, кого он хотел изобразить.

В настоящий момент произведения Рухмалева находятся в частных коллекциях Москвы, Петербурга, Одессы, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Тель-Авива, Токио, Будапешта.

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