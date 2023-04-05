Общественники из Самарской области отправили гуманитарный груз бойцам и жителям ЛНР

Помощь была собрана в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!». Фото: ОНФ Самарская область

Жители Самарской области продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. В апреле 2023 года новую партию гуманитарного груза для бойцов и жителей Луганской народной республики собрали представители Народного фронта Самарской области. Информацию сообщили в пресс-службе движения.

– Многие люди на Донбассе имеют ограниченный доступ к продуктам питания, медицинским услугам и другим необходимым товарам. Помощь в виде гуманитарных грузов может быть критически важной для выживания людей в таких условиях, – рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта.

Напомним, представители ОНФ часто оказывают поддержку жителям ЛНР. Так, в феврале 2023 года они привезли в Луганск подарки для детей-сирот.

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