В Самарской области в 2023 году расселят 80 тысяч «квадратов» аварийного жилья

Всего до конца 2024 года получить жилье должны более 24 тыс. жителей губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области продолжится реализация программы по переселению из аварийного жилья. Новые квартиры получат 4 756 человек из 12 муниципалитетов губернии. Их переселят из 2 149 жилых помещений общей площадью около 80 тысяч «квадратов». Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель правительства Виктор Кудряшов.

Всего до конца 2024 года новое жилье должны получить свыше 24 тысяч человек. 11,9 тысяч граждан уже переехали из аварийного фонда, 13 тысяч жителей региона ждут своей очереди.

На совещании Виктор Кудряшов напомнил, что работа по заключению контрактов на 2023-2024 годы должна быть более активной.

– До конца месяца нужно завершить подбор подрядчиков, чтобы вовремя сделать проектирование и законтрактоваться. Программа переселения из аварийного жилья одна из самых сложных и трудоемких, поэтому определить, что у нас будет введено в следующем году, необходимо уже сейчас, – подчеркнул председатель правительства.

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