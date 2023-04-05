Абитуриентам Самарской области подскажут, как поступить в театральный вуз

Принять участие в онлайн-консультации смогут старшеклассники и выпускники школ / Фото: МТС

20 и 21 апреля на цифровой платформе Webinar пройдет встреча старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой с поступающими из Самарской области. О запуске отборочных онлайн-консультаций объявили цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС.

В рамках творческой встречи Екатерина Николаева расскажет, как выбирать репертуар и готовиться к экзаменам; познакомит с мастерами, набирающими курсы в институт в этом году, и ответит на вопросы начинающих артистов. По результатам персональных онлайн-консультаций преподаватель выберет лучших абитуриентов, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз.

К участию приглашаются старшеклассники и выпускники школ. Регистрация на онлайн-встречу уже стартовала. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

С историей Самарской области связаны имена многих известных актеров и деятелей искусства. И сегодня в регионе много молодых талантливых ребят, которым наша компания поможет приблизить мечту о сцене. В прошлом году по итогам онлайн-консультаций трое ребят из Самарской области были рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа в Москве. Уверен, что и в этом году цифровой формат поможет найти новые таланты. Желаю всем участникам удачи, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно будет оцениваться музыкальность, чувство ритма и пластичность - абитуриентам могут предложить спеть песню и исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объему. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

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