В Самарской области построят новый мост через реку Кондурчу

Низководный мост у поселка Кириллинский подтопляет каждую весну Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области планируют построить новый мост через реку Кондурчу. Он должен решить проблему с транспортной доступностью поселка Кириллинский Красноярского района во время паводка.

Вблизи населенного пункта расположен старый мост, который стабильно каждый год уходит под воду. Жителям предлагают альтернативный маршрут — через село Кочкари. Но и там дорога оставляет желать лучшего — огромные лужи и внушительные грязевые колеи.

Недавно жители Кириллионского написали коллективную жалобу в адрес прокурора Самарской области, пишет Волга Ньюс. Они попросили принять меры и обязать администрацию поселения привести объездную дорогу в порядок. Ситуацию прокомментировал замглавы сельского поселения Красный Яр, куда входит поселок, Михаил Демченков.

— Сейчас вода в Кондурче упала. Буквально через один-два дня мост будет открыт. Что касается объездной дороги, то по ней спокойно можно проехать на легковом авто с начала прошлой недели, — отметил чиновник.

По словам Михаила Демченкова, в 2023 году власти региона пообещали начать строительство нового моста через Кондурчу. Он выразил надежду, что транспортный объект позволит решить проблему с доступом в поселок во время паводка.

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