Более 1800 человек приводили в порядок улицы в Промышленном районе Самары 5 апреля 2023 года

К уборке территории активно подключились и местные жители Фото: администрация Самары

В среду, 5 апреля 2023 года, в Самаре прошел первый санитарный средник. В частности, работы велись в Промышленном районе. Участие в мероприятии приняли более 1800 человек. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Помимо ручного труда, в уборке были задействованы погрузчики, самосвалы – 4 единицы спецтехники, принадлежащие подрядной организации МБУ «Промышленный» и 14 спецмашин от УК. Помимо этого, в работе используется оборудование для дробления спиленных веток в труху, – поделился первый замглавы Промышленного района Николай Блинков.

Благодаря ранней весне удалось перейти сразу к сезонным работам. Службы собрали и вывезли мусор, убрали сухие листья с газонов, выполнили обрезку и опиловку зеленых насаждений.

Активное участие в уборке территории принимали местные жители – они приводили в порядок свои дворы. По данным местной администрации, заявку на получение инвентаря подали порядка 400 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.