Более 1800 человек приводили в порядок улицы в Промышленном районе Самары 5 апреля 2023 года

К уборке территории активно подключились и местные жители
Фото: администрация Самары
В среду, 5 апреля 2023 года, в Самаре прошел первый санитарный средник. В частности, работы велись в Промышленном районе. Участие в мероприятии приняли более 1800 человек. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.
– Помимо ручного труда, в уборке были задействованы погрузчики, самосвалы – 4 единицы спецтехники, принадлежащие подрядной организации МБУ «Промышленный» и 14 спецмашин от УК. Помимо этого, в работе используется оборудование для дробления спиленных веток в труху, – поделился первый замглавы Промышленного района Николай Блинков.
Благодаря ранней весне удалось перейти сразу к сезонным работам. Службы собрали и вывезли мусор, убрали сухие листья с газонов, выполнили обрезку и опиловку зеленых насаждений.
Активное участие в уборке территории принимали местные жители – они приводили в порядок свои дворы. По данным местной администрации, заявку на получение инвентаря подали порядка 400 человек.
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