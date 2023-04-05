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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 15:01

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 5 апреля 2023 года

За сутки в регионе заболели 359 человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
25 пациентов продолжают лечение в больницах

25 пациентов продолжают лечение в больницах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области обнаружили еще 359 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в региональном правительстве. Рассказываем, жители каких населенных пунктов подхватили заболевание.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в Самаре – там заболели 114 человек. В Тольятти выявили 44 случая, в Кинеле 28, в Отрадном 24, в Волжском районе 19. По 14 человек заразились в Нефтегорском и Борском районах, 13 в Красноярском и 11 в Сызрани.

В Новокуйбышевске и Похвистнево коронавирусом заболели по 9 жителей, в Красноармейском, Богатовском, Сызранском, Кинельском районах и Октябрьске – по 6. В Кинель-Черкасском, Безенчукском и Кошкинском районах обнаружили по 4 случая, в Похвистневском и Шигонском – по 3.

Еще по 2 случая зафиксировали в Большечерниговском, Камышлинском, Большеглушицком, Пестравском районах и Жигулевске, по 1 – в Хворостянском и Алексеевском районах.

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