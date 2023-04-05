В Тольятти женщина фиктивно вышла замуж за гражданина Таджикистана

По решению суда незаконный брак был расторгнут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд признал недействительным брак местной жительницы и гражданина Таджикистана. Решение было принято после вмешательства прокуратуры. Представители надзорного органа заподозрили, что пара оформила отношения не ради семьи, а для определенной выгоды.

Как сообщили в прокуратуре города, на такие мысли навели результаты проверки. Выяснилось, что супруги не знакомили своих родственников. На вопросы о том, как молодожены познакомились и сыграли свадьбу, каждый из них рассказывал свою версию. Помимо этого, муж и жена совершенно не интересовались личной жизнью друг друга и не жили вместе. А сразу после регистрации брака новоиспеченный супруг обратился в отдел по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты.

Прокурор Тольятти обратился в суд с требованием признать брак недействительным. 4 апреля 2023 года требования были удовлетворены.

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