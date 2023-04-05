ЦСКА вновь сыграет без Акинфеева в кубковом матче против «Крыльев Советов»

В воротах ЦСКА, как и в матче в Самаре, сыграет не Акинфеев, а Тороп. Фото: ПФК "Крылья Советов"

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали игроков, которые выйдут на поле в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Армейцы выйдут на матч в специальных футболках, посвященных 20-летию дебюта голкипера Игоря Акинфеева за столичный клуб. При этом сам виновник торжества останется в запасе. Как и в первом матче в Самаре (завершившемся вничью 2:2), ворота ЦСКА будет защищать Тороп.

Полевые игроки ЦСКА в этом матче: Гайич, Роша, Мойзес, Агапов, Обляков, Мендес, Кучаев, Зайнутдинов, Чалов и Заболотный.

В состав «Крыльев Советов» вернулся капитан Солдатенков, он сыграет в обороне вместе с Евгеньевым, Бейлом и Горшковым. Полузащита — Гарре, Коваленко, Костанца, Рассказов. В атаке — тандем Цыпченко и Писарский. В воротах — Ломаев.

Матч начнется в 20.30 по самарскому времени. В случае ничьей сразу будет пробиваться серия пенальти. Победитель сыграет в финале Пути РПЛ с «Уралом». Проигравший получит еще один шанс, сыграв в гостях во втором этапе полуфинала Пути регионов либо с тольяттинским «Акроном» (обыгравшим накануне по пенальти московское «Динамо»), либо с победителем пары «Краснодар» - «Ростов».