Парки и скверы Самары приводят в порядок после зимы в апреле 2023 года

Ежедневно в месячнике принимают участие 150-180 человек Фото: администрация Самары

1 апреля в Самаре стартовал месячник по благоустройству. Специалисты приводят в порядок улицы города после зимы. Так, 5 апреля 2023 года сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз» убирали общественные территории. Информацию сообщили в мэрии.

– Сегодня средник прошел и на бульваре по улице Осипенко. На объекте задействовали 11 рабочих и три единицы техники. Сотрудники предприятия собирали мусор и листву, прочесывали газоны, подметали и мыли территорию, – пояснили в горадминистрации.

Всего на балансе предприятия находится 163 объекта общей площадью 167 Га. Ежедневно скверы, парки и другие общественные пространства приводят в порядок 150-180 человек.

В конце апреля специалисты планируют приступить к озеленению. Так, в городе установят 263 туи и мобильные конструкции с цветами, а также высадят цветники.

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