В Самарской области военнослужащий получил срок за оставление места службы

Приговор самарцу вынес Самарский гарнизонный военный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, оставившему место службы. Мужчина не появлялся в воинской части несколько дней. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что самарец был призван на службу в рамках мобилизации. Спустя время его отпустили в увольнение, откуда он должен был вернуться 22 ноября 2023 года. Однако мужчина не спешил возвращаться в воинскую часть.

– Он не прибыл в расположение воинской части без каких-либо уважительных причин и уклонялся от прохождения военной службы до 29 ноября 2022 года, – пояснили в Самарском гарнизонном военном суде.

Военнослужащего признали виновным по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

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