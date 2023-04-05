Дмитрий Азаров рассказал о работе по формированию технологического суверенитета в Самарской области

Участники обсудили вопросы развития технологического суверенитета Фото: правительство Самарской области

В среду, 5 апреля 2023 года, в в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?». Губернаторский корпус представил член Президиума Госсовета РФ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона рассказал об успешных практиках Самарской области, отметив, что региону есть что предложить промышленности страны.

– Главный вызов для промышленности – технологический суверенитет. Неслучайно на семинаре-совещании, который как всегда уже предшествует заседанию Госсовета, когда шло голосование среди экспертов по перспективным технологическим центрам развития страны, Самарская область попала в топ-5. В этом смысле мы чувствуем свою ответственность, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также напомнил о вопросах, которые обсуждались на заседании Госсовета. В частности, это поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке приоритетной продукции, декапитализация федерального и регионального фондов развития промышленности на цели предоставления инвестиционных кредитов.

– Очень важная тема, поскольку как всегда две главные проблемы – дешевые длинные так называемые деньги, которые нужны для новых инвестиционных проектов, и люди, а значит – подготовка кадров, – пояснил губернатор.

Он отметил, что в Самарской области уделяется большое внимание подготовке кадров, развитию университетов. Так, например, здесь работает НОЦ «Инженерия будущего», который объединяет 6 субъектов. Его индустриальными партнерами являются не только крупнейшие госкорпорации страны, такие как Ростех, Роскосмос, РЖД, но и небольшие инновационные компании. Недавно область выиграла конкурс на размещение международного студенческого кампуса - проект сконцентрирован на it-направлении, и уже на этапе проектирования предусматриваются возможности для размещения в нем дополнительных площадей для индустриальных партнеров.

Особую роль для Самарской области и, в частности, для АвтоВАЗа, сыграли принятые на Госсовете решения по вопросам увеличения утилизационного сбора по автомобилям и проработки использования для такси и каршеринга отечественных автомобилей.

– Это очень важно для нашего региона, это значительный вклад в валовый региональный продукт. И все, что от меня зависит, сделаю для того, чтобы защитить крупнейший трудовой коллектив и всех, кто в этой отрасли трудится, – подвел итог губернатор.

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