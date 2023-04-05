Бронированный УАЗ и трактор-экскаватор отправятся из Тольятти в зону СВО

Часть техники удалось приобрести благодаря средствам жителей региона
Фото: скриншот с видео
В ближайшее время из Тольятти в зону спецоперации отправится необычный гуманитарный конвой. В его состав войдет бронированный УАЗ и трактор-экскаватор. Об этом сообщили в администрации города.
– УАЗ – первый в очереди на отправку. Как сообщил депутат Гордумы Алексей Степанов, ранее автомобиль выставлялся на площадках Центрального района в дни праздничных мероприятий. Теперь парламентарием и его командой принято коллегиальное решение - отправить «буханку» в зону СВО, – пояснили в мэрии, добавив, что перед отправкой УАЗ переоснастили.
Что касается трактора-экскаватора, обзавестись им бойцам помогли неравнодушные жители губернии. На присланные ими средства фонд ВСПО ««ГвоZдика»» приобрел технику с необычным названием – «Надежда». Экскаватор также привели в порядок.
Сейчас техника находится на базе АО «АВТОВАЗТРАНС», откуда отправится прямиком бойцам.
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