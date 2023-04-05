В Самарской области возведут 4 многофункциональных комплекса обращения с ТКО

Проекты будут реализованы в рамках соглашения с Российским экологическим оператором. Фото: пресс-служба РЭО

В среду, 5 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки в Москву. Основной темой стали вопросы сбора и утилизации отходов и создание в регионе необходимой инфраструктуры.

– Самарская область является одним из пилотных регионов, где в тесном взаимодействии с РЭО реализуются вопросы, связанные со сбором, утилизацией отходов. Сегодня мы обсудили ход исполнения ранее заключенных соглашений и наметили планы на будущее, – поделился Дмитрий Азаров.

Одно из соглашений было подписано весной 2022 года. В его рамках, в том числе, планируется строительство 4-х многофункциональных комплексов обращения с ТКО. Их возведут в Большечерниговском, Сергиевском, Хворостянском и Кинель-Черкасском районах.

– Общая мощность комплексов составит 175 тысяч тонн. Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений, – пояснил Денис Буцаев.

Планируется, что объекты будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

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