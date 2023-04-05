Не в те ворота: «Крылья Советов» обидно проиграли ЦСКА в Кубке России

"Крылья" играли лучше, но не повезло в самой концовке. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» уступили по сумме двух встреч московскому ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Первый матч в Самаре завершился вничью 2:2, а в Москве волжане уступили 0:1.

Судьбу встречи решил несчастный случай на 92-й минуте — Гленн Бейл, прерывая прострел игрока ЦСКА, отправил мяч в собственные ворота. ЦСКА сумел выиграть матч, ни разу не пробив в створ. Кроме того, команды по ходу матча обменялись ударами в каркас ворот.

Поражение, впрочем, не лишает «Крылья Советов» надежд на трофей. Проиграв в Пути РПЛ, самарцы могут продолжить борьбу в Пути регионов. Просто теперь задача становится сложнее — на Пути к Суперфиналу необходимо выиграть три матча подряд.

В рамках второго этапа Пути регионов «Крылья» с вероятностью 50 на 50 могут сыграть в Жигулевске с тольяттинским «Акроном». Жеребьевка состоится поздно вечером 6 апреля.