Государственная хоровая капелла России выступит в Самарской филармонии 8 апреля

С 2004 года капеллу возглавляет народный артист России Геннадий Дмитряк. Фото: минкульт Самарской области

В субботу, 8 апреля, в Самарской филармонии выступит всемирно известная Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Мероприятие состоится в рамках фестиваля к 150-летию Рахманинова.

— Выступления капеллы поражают слушателей всего мира тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством, — рассказали в минкульте Самарской области.

Хоровая капелла России сыграет на одной сцене вместе с академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением главного дирижера Дениса Власенко. С 2004 года капеллу возглавляет народный артист России Геннадий Дмитряк.

Под его началом стали реализовываться крупные творческие проекты. В их числе музыкальные фестивали «Кремли и храмы России» и «Любовь святая», возрождающие традиции просветительских вокально-хоровых концертов.