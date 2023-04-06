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НовостиОбщество6 апреля 2023 4:07

В Самаре отправили под суд трижды лишенного прав водителя

Мужчина попался полицейским во время поездки в областной столице
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцу грозит лишение свободы

Самарцу грозит лишение свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить водителя, который несколько раз оставался без водительских прав. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, мужчину трижды лишали права управления транспортным средством. Тем не менее, он вновь сел за руль без необходимого документа и попался полицейским.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию». Материалы переданы в Красноглинский районный суд Самары. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

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