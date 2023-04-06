День здоровья прошел на набережной Самары 5 апреля 2023 года

Жители и гости города проверили показатели здоровья и получили консультации специалистов. Фото: министерство здравоохранения СО

Более 250 человек приняли участие в Дне здоровья, который состоялся на самарской набережной в среду, 5 апреля 2023 года. Информацию сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Профилактическая акция прошла накануне Всемирного дня здоровья. На набережной работал мобильный Центр здоровья, где жители и гости города проверили показатели здоровья: индекс массы тела, содержание жира в организме, состояние легких. Они также получили консультации специалистов. А в «Палатке здоровья» можно было пройти осмотр врача-дерматолога.

– Волонтеры-медики научили желающих навыкам скандинавской ходьбы и правилам оказания первой помощи. Главное, что все это заставляет жителей задуматься о своем здоровье, о необходимости постоянного контроля его показателей и о важности регулярного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, – подвел итог мероприятия главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

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