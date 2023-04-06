Часть жителей Самары согласны на снижение зарплаты ради работы рядом с домом

12% самарцев согласились бы снизить зарплату на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 4 из 10 самарцев согласны на снижение зарплаты ради работы рядом с домом.

SuperJob опросил экономически активных самарцев, готовы ли они ради работы в 30 минутах от дома на меньшую заработную плату. Так, 37% жителей не согласятся пожертвовать своим доходом, 20% готовы на уменьшение зарплаты, но не более чем на 5%.

А вот 12% согласились бы снизить зарплату на 10%. Еще 6% примут снижение зарплаты на 15%, по 3% горожан согласились бы на уменьшение на 20 и 25%.

Тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, оказалось больше всего среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц.