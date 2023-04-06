Мошенники из клининговой службы оставили без денег жителя Самары

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары остался без денег, наткнувшись на мошенников из клининговой службы. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Жертвой злоумышленников стал 21-летний оператор нефтедобывающего предприятия. Информацию о клининговой службе он нашел в интернете и позвонил по указанному номеру.

– Собеседник сообщил, что пострадавшему нужно внести предоплату в размере 2 тыс. рублей. Далее «менеджер» рассказал о дополнительных услугах, которые также будут оказаны только в случае предоплаты, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Когда перечисленная сумма достигла 36 700 рублей самарец понял, что его обманывают. Он попросил вернуть деньги, но собеседник только повесил трубку. Молодой человек обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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