Стало известно, стоит ли ждать похолодания в Самарской области в апреле 2023 года

Временами температура воздуха составит +10 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области весна 2023 года выдалась жаркой. Теплые дни начались еще в марте и плавно перетекли в апрель. Синоптики рассказали, стоит ли жителям губернии ждать погодных изменений в текущем месяце.

Как сообщают синоптики центра «ФОБОС», в целом месяц будет довольно теплым. Правда, временами погода все-таки переменится. Так, 7 апреля 2023 года температура воздуха составит всего +5 градусов. Однако уже на следующий день резкий температурный скачок поднимет показатели до +10 градусов.

В начале следующей недели столбик термометра будет держаться на отметке +14, +15 градусов. Ближе к выходным температура воздуха вновь упадет до +10 градусов. Аналогичная погода ожидается в понедельник, 17 апреля 2023 года.

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