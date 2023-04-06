Жительница Самары через суд добилась выделения лекарств страдающему эпилепсией ребенку

14-летняя девочка уже получила несколько упаковок лекарств. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре 14-летняя девочка с хроническим заболеванием центральной нервной системы получила необходимое лекарство «Вигабатрин». Его требуется принимать постоянно для купирования приступов эпилепсии.

— Мать девочки через суд добилась выделения региональным минздравом назначенных лекарств до момента, пока они не будут отменены лечащим врачом, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы уведомили ответственных лиц о возбуждении исполнительного производства и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение решения суда.

В настоящий момент девочка получила на руки несколько упаковок необходимого лекарства. Судебные приставы и дальше будут контролировать получение ребенком жизненно важных медикаментов.

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