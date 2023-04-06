В Тольятти пройдут температурные испытания тепловых систем 10 апреля 2023 года

Из-за этого в городе временно не будет горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в Тольятти состоится проверка тепловых систем. Температурные испытания пройдут в Центральном района и кварталах 14А и 17А Автозаводского района. Информацию сообщили в ПАО «Т Плюс».

– Мероприятие проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций. Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты напоминают, что жителям стоит отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления, не оставлять машины на тепловых камерах и люках колодцев. Также советуют быть осторожнее при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения.

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