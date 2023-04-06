В Самарской области замруководителя теплоэнергетического предприятия злоупотребил полномочиями

Все подробности произошедшего продолжают устанавливаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель руководителя предприятия теплоэнергетического комплекса Самарской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Это связано с исполнением договора на выполнение строительно-монтажных работ.

— Ущерб от противоправной деятельности мужчины составил более 5 миллионов рублей, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Все подробности произошедшего продолжают устанавливаться. В настоящий момент УФСБ Следственным отделом по городу Отрадный в отношении заместителя возбуждено уголовное дело.

Мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные до двух лет, либо, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до четырех лет.

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