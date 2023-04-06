Многодетная мама из Самарской области развивает свою кофейню благодаря господдержке

Кофейня Анастасии завоевала любовь сельчан. Фото: министерство экономразвития СО

Жители Самарской области продолжают развивать свой бизнес благодаря господдержке. В их числе – многодетная мама из села Приволжье. Анастасия Володченко получила грант на развитие собственной кофейни.

Заведение Анастасии находится рядом с центральным парком. Изначально бизнес был задуман как мобильная кофейня – кофе для жителей варили прямо в автомобиле. С этим проектом девушка заявилась на программу «Мама – предприниматель» в 2021 году. Она получила новые знания и одержала победу. Главный приз – грант в 100 тысяч рублей – Анастасия направила на развитие бизнеса.

- Для меня очень ценным стало обучение в рамках программы «Мама-предприниматель». Я все записывала, фиксировала, задавала спикерам очень много вопросов. И до сих пор я пользуюсь их советами, которыми они щедро делились со всеми участницами, - поделилась предпринимательница.

В 2022 году обучение было продолжено - Анастасия приняла участие в программе «Бизнес-наставник» от центра «Мой бизнес». После этого заведение преобразилось. Сегодня кофейня «Турист» – это стационарный павильон, оборудованный кофемашиной, кофемолкой и фризером для мягкого мороженого, где можно выбрать напиток и десерт для прогулки. Анастасия продолжает развивать бизнес вместе с супругом и ждет уже пятого малыша.

Напомним, создание лучших условий для развития предпринимательства – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Широкая линейка программ поддержки начинающих предпринимателей, действующих в Самарской области – это возможность быстро и успешно стартовать со своим проектом. Каждый может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить комплексную консультацию, сопровождение и наиболее актуальные инструменты для начала предпринимательской деятельности, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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