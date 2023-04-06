Список мест с самыми дешевыми продуктами составили в Самаре 6 апреля

На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить говядину и баранину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Городская администрация опубликовала список мест, где продаются самые дешевые продукты по данным на 6 апреля 2023 года.

Так, на ярмарке на пересечении Киевской и Тухачевского оказались самые низкие цены на баранину — 400 рублей за килограмм. В «Ашане» в Советском районе продаются дешевые вермишель — 48,72 руб./кг, картофель — 20,49 руб./кг, хлеб из пшеничной муки — 36,54 руб./кг, хлеб из ржаной муки — 33,5 руб./кг, а также черный байховый чай — 214,9 руб./кг, лук репчатый — 17,49 руб./кг и мороженая неразделанная рыба — 99,36 руб./кг.

Также на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить говядину — 250 руб./кг, свинину — 220 руб./кг и сливочное масло — 440 руб./кг. В «Ленте» в Железнодорожном районе представлены дешевые белокочанная свежая капуста — 15,39 руб./кг, рис шлифованный — 68 руб./кг, сахар-песок — 49,9 руб./кг. Охлажденную и мороженую курицу (125,59 руб./кг) можно купить по низким ценам в «Пятерочке» в Кировском районе.

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