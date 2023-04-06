Около 50 заявок поступило на конкурс социально-культурных инициатив «Химия добра»

Все представленные инициативы оценит экспертное жюри / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Завершился прием заявок на участие в конкурсе социально-культурных инициатив «Химия добра», который проводит Тольяттиазот. Всего поступило 48 проектов, которые затрагивают сферы образования, культуры, спорта, а также патриотическое воспитание, меры соцподдержки лиц с ОВЗ или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Так, на конкурс поступили следующие предложения: проведение чемпионата по скандинавской ходьбе, создание площадок для игры в теннис или для проведения соревнований по легкой атлетике, озеленение территорий, а также организация ежегодного летнего фестиваля живой уличной музыки. Все инициативы оценит экспертное жюри, в которое войдут представители химпредприятия и администрации Тольятти, общественные деятели. Презентации проектов стартуют 14 апреля 2023 года в ДК «Тольяттиазот».

Напомним, ТОАЗ реализует программу «Химия добра» с 2019 года. Авторам лучших проектов предоставляют гранты от 50 до 400 тысяч рублей. За время существования конкурса предприятие помогло воплотить в жизнь 61 инициативу. В них было вложено около 11 млн рублей.

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