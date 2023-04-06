В Самарской области количество вакансий выросло на 10% за год

Больше всего за год выросло число вакансий среди домашнего персонала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию hh.ru, за год в Самарской области количество вакансий выросло на 10%. Такие данные были получены в марте 2023 года.

По динамике спроса на персонал регион занял 12 место в ПФО. По доле общего количества вакансий регион находится в числе лидеров. Так, в марте было открыто 13% от всех вакансий округа.

Больше всего за год выросло число вакансий среди домашнего персонала (+39%), в сферах маркетинга и рекламы (+36%), науки и образования (+34%) спорта и фитнеса (+32%).

Одной из самых востребованных у работодателей сфер остаются «продажи» — 38% вакансий от общего объема рынка труда в регионе. А по 14% от всех вакансий составляют рабочий персонал и специалисты по строительству и недвижимости.

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