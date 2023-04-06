Жительнице Самары назначили штраф в 40 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам

Решение суда нарушительница в установленный срок не выполнила. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре женщина продавала алкоголь несовершеннолетним, ее поймали с поличным. За это продавщице пришлось выплатить уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей.

— Самарчанка работает в крупной розничной сети. Она продала несколько бутылок спиртосодержащей продукции подросткам. Суд привлек ее к уголовной ответственности и обязал оплатить штраф, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако решение суда нарушительница в установленный срок не выполнила. Тогда судебные приставы Советского района Самары возбудили исполнительное производство.

Сотрудник службы связался с должницей и объяснил, чем может грозить несвоевременная оплата долга. На следующий же день женщина выплатила штраф.

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